Семья, духовность и ИИ: в Госдуме предложили добавить в стратегию нацбезопасности новые направления

Совбезу РФ предложили добавить новые направления в Стратегию национальной безопасности, которую планируют обновить до 2030 года. Среди них — демография, традиционные ценности и защита сознания. Об этом, ссылаясь на депутата Госдумы Дмитрия Гусева, пишет РИА Новости в среду, 13 мая.

Инициативу обсудили на заседании межфракционной рабочей группы по защите христианских ценностей. Встречу провёл вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Парламентарии считают, что в документ нужно включить демографическую, духовную и когнитивную безопасность. По словам Гусева, для каждого из этих направлений следует прописать «конкретные метрики здоровья нации».

На заседании затрагивали и смежные темы: поддержку семьи и многодетности, регулирование искусственного интеллекта с учётом этических рисков, усиление защиты персональных данных. Отдельно участники остановились на запрете рекламы оккультно-магических услуг.

Это всё касается вопросов нашей безопасности, поэтому и важно обсудить включение вышеперечисленных видов нацбезопасности в Стратегию», — добавил депутат.