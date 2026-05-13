В двух приграничных регионах России сменились губернаторы

Президент России Владимир Путин назначил новых временно исполняющих обязанности глав Брянской и Белгородской областей. Об этом «Коммерсант» пишет в среду, 13 мая.

Брянской областью до выборов будет руководить бывший премьер ЛНР Егор Ковальчук. На этой должности он заменит Александра Богомаза.

До выборов Белгородской областью вместо Вячеслава Гладкова будет руководить Александр Шуваев — уроженец Нового Оскола, ветеран СВО и участник программы «Время героев». С января 44-летний чиновник работал замгубернатора Иркутской области.

Вячеслав Гладков руководил Белгородской областью с ноября 2020 года. Источники «Ведомостей» допускают, что он может стать послом России в Абхазии или перейти в федеральное правительство заместителем министра.