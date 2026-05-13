Путин заявил, что Россия создаст ракеты для обхода любой обороны

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Россия продолжит развивать стратегические ядерные силы, в том числе комплексы, рассчитанные на преодоление современных и будущих систем противоракетной обороны. Об этом президент Владимир Путин заявил во время посещения Московского института теплотехники, его слова РИА Новости приводит в среду, 13 марта.

«Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Благодаря, без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, <...> сделан мощный технологический и производственный задел на десятилетия вперёд.

Мы до сих пор пользуемся всем тем, что было наработано в эти десятилетия», — отметил глава РФ.