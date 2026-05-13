Эксперт назвал сроки возврата цен на нефть к уровню 75–80 долларов за баррель

Мировые цены на нефть смогут опуститься до 75–80 долларов за баррель не раньше 2027 года. Такой прогноз в беседе с РИА Новости дал старший менеджер «Имплементы» Иван Тимонин.

По его словам, ситуация будет зависеть от того, насколько стабильно восстановится судоходство через Ормузский пролив. Сейчас регион остаётся зоной риска, и рынок закладывает в стоимость нефти дополнительную страховую премию.

«При частичной нормализации ситуации в Ормузском проливе Brent может снизиться в район 95–100 долларов за баррель. При устойчивом восстановлении поставок — ближе к 90 долларов. Более глубокое снижение к 75–80 долларам выглядит сценарием уже 2027 года», — отметил Тимонин.

Эксперт подчеркнул, что для рынка важны не единичные проходы танкеров, а возобновление регулярного и страхуемого судоходства. Пока остаётся риск новых ограничений, нефть будет торговаться выше докризисных уровней.

После эскалации конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива в конце февраля котировки Brent подскочили из диапазона 60–70 долларов за баррель до более чем 100. Максимум за последние три месяца — 126,41 доллара — был зафиксирован 30 апреля. Сейчас нефть по-прежнему стоит свыше 100 долларов за баррель.