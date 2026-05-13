«Страна не должна зависеть от внешней кнопки»: Силуанов назвал факторы финансовой безопасности России

Жёсткая бюджетная дисциплина, накопленные резервы и независимость платёжной инфраструктуры обеспечивают устойчивость финансовой системы России. Об этом министр финансов Антон Силуанов рассказал в интервью РИА Новости накануне заседания совета управляющих Нового банка развития.

По словам главы Минфина, экономика страны неоднократно проходила через внешние шоки и сохраняла устойчивость благодаря ответственной бюджетной и денежно-кредитной политике. Именно этот фундамент, отметил Силуанов, позволяет «держать удар».

«Жёсткая бюджетная дисциплина, «подушка безопасности» и независимость расчётной инфраструктуры – ключевые факторы, поддерживающие нашу финансовую систему», — сказал министр.

Силуанов подчеркнул, что бюджетное правило помогает формировать резервы в периоды благоприятной конъюнктуры. Этот ресурс, по его словам, становится одним из основных инструментов стабилизации в критические моменты. Министр напомнил, что создание собственной системы передачи финансовых сообщений и развитие платёжной карты «Мир» напрямую связано с вопросами национальной безопасности.

«Страна, чьи платежи зависят от внешней «кнопки», всегда уязвима. Расчёты внутри страны не должны зависеть от политической воли извне», — заявил Силуанов.