Российские учёные нашли в морском грибе вещество, способное подавлять рост раковых клеток

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Российские и вьетнамские учёные обнаружили в морском грибе из залива Нячанг соединение, которое может избирательно подавлять рост опухолевых клеток. Об этом рассказали в Тихоокеанском институте биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН, пишет РИА Новости в среду, 13 мая.

Исследователи изучали гриб Penicillium sp., выделенный из морской губки Cinachyrella sp. В его экстракте нашли три производных микофеноловой кислоты — известного иммуносупрессора. Одно из соединений, пеникацид K, впервые удалось получить из природного источника: ранее его удавалось получить только как промежуточный продукт синтеза.

Другое вещество, пеникацид G, в экспериментах умеренно подавляло деление нормальных клеток кожи человека, но в более ранних исследованиях показало значительно более сильную токсичность в отношении опухолевых клеток разных линий. По словам учёных, небольшие различия в структуре делают его более эффективным блокатором деления раковых клеток.

В институте отмечают, что пеникацид G обладает «хорошей лекарственноподобностью» и может стать перспективным кандидатом для разработки избирательных противоопухолевых препаратов. Исследование также подтвердило, что экстракт гриба содержит широкий набор биологически активных соединений, включая микотоксин боверицин и вещества, похожие на антибиотики.