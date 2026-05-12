Глава ВОЗ: признаков масштабной вспышки хантавируса нет

Всемирная организация здравоохранения не фиксирует признаков крупной вспышки хантавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на совместной пресс‑конференции с премьер‑министром Испании Педро Санчесом, пишет РИА Новости во вторник, 12 мая.

«На данный момент мы не видим признаков более масштабной вспышки заболевания… Однако мы ожидаем новые случаи заражения хантавируса, так как пассажиры лайнера активно взаимодействовали до того, как вирус был подтверждён», — отметил Гебрейесус.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо‑Верде. Три человека погибли. 10 мая ВОЗ подтвердила девять случаев заражения.