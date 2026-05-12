Учёные смогли передать «секрет долголетия» землекопов другим животным

Американские учёные впервые перенесли ген, связанный с долголетием, от одних животных к другим — и получили заметный омолаживающий эффект. Исследование провели специалисты Рочестерского университета. Об этом пишет Science Daily.

Голые землекопы стали моделью для эксперимента не случайно. Эти грызуны живут до 40 лет, крайне редко болеют раком и почти не сталкиваются с возрастными заболеваниями. Один из ключевых факторов их необычного долголетия — ген, обеспечивающий высокий уровень высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. Ранее исследователи выяснили: если удалить эту кислоту из клеток землекопов, риск образования опухолей резко возрастает.

Учёные модифицировали геном лабораторных мышей, «подарив» им способность землекопов вырабатывать ВМК. В организме подопытных животных действительно вырос уровень гиалуроновой кислоты, и это сразу сказалось на здоровье.

Мыши стали устойчивее к химически индуцированному раку кожи и другим видам онкологии. Кроме того, они в среднем дольше жили и оказались здоровее своих обычных собратьев.

Исследователи считают, что такие работы подтверждают: биологические особенности долгоживущих видов могут быть использованы для укрепления здоровья и продления жизни других животных. В будущем подобные подходы могут помочь лучше понять механизмы старения.