Российские военные «ослепляют» операторов дронов ВСУ советскими мультиками

Российские военные для подавления украинских дронов используют систему «Маркер Герц». Суть этого метода в том, что вместо изображения с камеры беспилотника оператор получает ложную картинку, в частности один из трёх советских мультфильмов. Об этом РИА Новости рассказал офицер группировки войск «Север» с позывным «Аристарх».

«Одно изделие у нас «Ну, погоди!» показывало, другое изделие «Чебурашка и Гена», и «Следствие ведут Колобки» — это третье изделие. То есть сначала перехват был. Смотрели, свой или чужой летит. Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает», — объяснил офицер.