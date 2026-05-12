06:46

Роспотребнадзор назвал дюжину самых «популярных» у клещей регионов

  1. Россия и мир
Автор:
Роспотребнадзор назвал дюжину самых «популярных» у клещей регионов - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В России с начала сезона уже 43 тыс. человек обратились к медикам за помощью после укусов клещей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора во вторник, 12 мая.

Наибольшее число укусов паразитов зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге.

В ведомстве также отметили, что 2,2 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита.

В Калининградской области в марте на укусы клещей пожаловались 69 человек, в том числе 16 детей. 

3 584
Здравоохранение и медицина