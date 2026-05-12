Роспотребнадзор назвал дюжину самых «популярных» у клещей регионов

В России с начала сезона уже 43 тыс. человек обратились к медикам за помощью после укусов клещей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспотребнадзора во вторник, 12 мая.

Наибольшее число укусов паразитов зарегистрировано в Челябинской, Тверской, Омской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Костромской, Самарской областях, Алтайском и Краснодарском краях, Республике Алтай и в Санкт-Петербурге.

В ведомстве также отметили, что 2,2 млн россиян сделали прививку от клещевого энцефалита.