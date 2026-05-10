Путин допустил «интеллигентный развод» с Арменией, пожелавшей сменить курс

Владимир Путин заявил, что Армении нужно как можно раньше определиться между курсом на сближение с ЕС и сохранением участия в Евразийском экономическом союзе. Об этом, ссылаясь на заявления российского президента, пишут Интерфакс и «Ведомости».

«[Если Ереван выберет первый вариант], в соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного <...> и взаимовыгодного развода», — заявил лидер РФ.

Путин подчеркнул, что вопрос о планах Армении присоединиться к Евросоюзу требует отдельного рассмотрения. По словам российского президента, эту тему он уже не раз обсуждал с премьер-министром республики Николом Пашиняном:

«Не видим здесь ничего особенного. <...> Мы поддержим всё, что выгодно армянскому народу. У нас с армянским народом особые отношения на протяжении столетий. И если армянскому народу выгодно то или иное решение, мы против не будем».

По мнению российского лидера, быстрее определиться важно и для граждан Армении, и для России, которую он назвал главным экономическим партнёром республики. Вопрос возможной евроинтеграции страны Путин предложил обсудить на саммите ЕАЭС, который пройдёт 28–29 мая в Астане.