Не поворачивайтесь спиной: эксперт объяснил, что делать при встрече с бобром

Бобр может атаковать человека, если почувствует угрозу рядом с норой, плотиной или детёнышами. Об этом, ссылаясь на польского зоолога и зоопсихолога Веронику Нарбут, пишет РИА Новости в воскресенье, 10 мая.

Перед возможной атакой бобр обычно подаёт предупреждающие сигналы. Животное может шипеть, бить хвостом по воде или вести себя беспокойно, поэтому при встрече с ним нельзя подходить ближе и пытаться вмешиваться в его действия.

Человек должен немедленно отступать. Нужно постепенно отходить назад, но не поворачиваться резко спиной и не убегать», — заявила специалист.

Напасть первым бобр может в критической для себя ситуации, подчеркнула Нарбут. Это возможно, если человек приблизился к норе или плотине, а также если животное ранено, больно или рядом находятся детёныши.

По словам зоолога, после укуса животного нужно сразу обратиться за медицинской помощью, даже если рана кажется незначительной: «Существует риск занесения инфекции, заражения бешенством, может понадобиться срочная вакцинация или прививка от столбняка».