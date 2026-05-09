Круизный лайнер с вспышкой хантавируса прибудет к Канарским островам в ночь на воскресенье

Круизный лайнер MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, ожидают у Канарских островов в ночь на воскресенье, 10 мая. Об этом сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия, пишет РИА Новости.

Вспышка смертельно опасного вируса произошла на нидерландском судне, следовавшем из Аргентины в Кабо‑Верде. По данным ВОЗ, подтверждены семь случаев заражения, трое пассажиров скончались.

«В настоящий момент прогнозируется прибытие в порт Гранадилья на Тенерифе в ночь с сегодняшнего дня на завтра, примерно между 4:00 и 6:00 по канарскому времени (6:00–8:00 мск)», — заявила Гарсия на пресс‑конференции.

По её словам, судно останется на якоре в акватории порта. Перед высадкой эпидемиологи на борту совместно со службой здравоохранения Испании проведут тщательную оценку состояния пассажиров и экипажа, чтобы убедиться, что они остаются бессимптомными.

Высадку планируют проводить поэтапно, в зависимости от готовности самолётов, которые будут использоваться для репатриации граждан разных стран. Министр добавила, что вместе с главами МВД и ведомства по территориальной политике вылетит на Канарские острова, чтобы лично контролировать проведение операции.