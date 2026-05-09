Хантавирус на круизном лайнере: СМИ сообщают о новых подозрениях на заражение

Два предполагаемых случая заражения хантавирусом, связанных со вспышкой инфекции на круизном судне MV Hondius, выявлены в Испании и на архипелаге Тристан-да-Кунья. Об этом сообщает агентство Reuters.

В испанской провинции Аликанте заболевание заподозрили у 32‑летней женщины, у которой наблюдаются симптомы, характерные для хантавируса. Как сообщил госсекретарь по вопросам здравоохранения Хавьер Падилья, она летела в одном самолёте с голландским пассажиром MV Hondius, скончавшимся 25 апреля.

Второй возможный случай выявлен у британца, проживающего на Тристан-да-Кунья — заморской территории Великобритании. Он мог заразиться во время высадки с MV Hondius, который заходил на острова с 13 по 15 апреля.

Ранее МИД Нидерландов объявил, что около 40 человек покинули судно после смерти туриста из Нидерландов. На борту подтверждено восемь случаев хантавируса. Три пассажира — включая супругов из Нидерландов — умерли, один заболевший находится в критическом состоянии в больнице Йоханнесбурга. Пассажирам предписано не покидать каюты, однако инкубационный период вируса может длиться несколько недель, что затрудняет выявление новых заболевших. MV Hondius три недели назад вышел из аргентинского Ушуайи и направляется к Канарским островам. На борту около 150 человек, большинство — граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Среди экипажа есть один россиянин.

Хантавирусы поражают преимущественно мелких млекопитающих, но могут передаваться человеку. В тяжёлых случаях они вызывают серьёзные поражения лёгких, сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку.