Российские учёные нашли способ снижать неконтролируемую агрессию

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Нейробиологи из СПбГУ разработали новый способ воздействия на рецепторы мозга, который помогает снизить приступы агрессии при ряде психических расстройств. Об этом пишет Naked Science.

В центре исследования — рецептор TAAR1, расположенный в зонах мозга, отвечающих за эмоции и контроль поведения. Он остаётся малоизученным, но, как выяснили учёные, может играть ключевую роль в подавлении агрессивных импульсов.

Эксперименты проводили на лабораторных крысах с модифицированным геномом. Животным отключили ген, отвечающий за фермент TPH2 — один из участников синтеза серотонина. Из‑за этого уровень «гормона счастья» в нервной системе снижался, и крысы становились заметно агрессивнее.

«В природе агрессия помогает крысам выстраивать иерархию в стае… Если она установилась, количество драк сводится к минимуму», — объяснил научный сотрудник Института трансляционной биомедицины СПбГУ Илья Жуков.

В следующем эксперименте 10 крыс без серотонина и 10 обычных животных поместили в одно пространство. Выяснилось, что грызуны с нарушенным синтезом серотонина отказывались признавать превосходство более сильных соперников. Учёные считают, что такие животные «не распознают» социальное поражение, а потому ведут себя агрессивнее.

«Этот результат позволил предположить, что ключевой мотивационный фактор агрессии у крыс без серотонина — не стремление доминировать, а неспособность принять поражение», — отметил Жуков.

После этого исследователи ввели агрессивным крысам молекулу‑активатор TAAR1. Спустя 10 минут поведение животных заметно изменилось — они становились спокойнее и прекращали нападать. Учёные считают, что механизм активации рецептора может стать основой для разработки новых лекарств, способных контролировать агрессию при ПТСР, шизофрении и других расстройствах.