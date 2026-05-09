Посол России в Австрии заявил о росте проявлений нацизма в Европе

Нацизм снова активно проявляется в европейских странах, и Австрия не является исключением. Об этом заявил посол России в Австрии Андрей Грозов, выступая на приёме по случаю 81‑й годовщины Победы, пишет ТАСС в субботу, 9 мая.

По словам дипломата, в ряде государств Европы всё чаще используются методы, напоминающие геббельсовскую пропаганду. «Мы с глубокой озабоченностью видим, как вновь в Европе поднимает голову нацизм, его последователи — современные неонацисты», — сказал он. Грозов отметил случаи запугивания «угрозой с Востока», разжигание межнациональной ненависти и поддержку неонацистских объединений. «К глубокому сожалению, это имеет место и в Австрии», — добавил он.

Посол подчеркнул, что наследники победителей обязаны защищать правду о войне. «Наш долг — противодействовать искажению истории, не допускать пересмотра итогов Второй мировой войны и оправдания нацизма в угоду политической конъюнктуре», — заявил Грозов.