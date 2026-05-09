Исследование: влюблённые люди чаще неправильно понимают мягкий отказ

Учёные из Университета Райхмана выяснили, что сильное влечение мешает адекватно воспринимать вежливое «нет» — люди склонны видеть намёк на взаимность, даже если его нет. Об этом пишет Psychology Today.

Влюблённым зачастую кажется, что тактичный способ отказа — сказать что‑то вроде: «Ты замечательный(ая), но я не испытываю к тебе тех же чувств». Психологи решили проверить, действительно ли такая стратегия помогает избежать ложных надежд.

В исследовании участвовали 232 взрослых человека, не состоящих в отношениях. Добровольцы общались онлайн с привлекательными собеседниками — на самом деле это были участники команды исследователей. В первых трёх экспериментах подставные собеседники одновременно проявляли симпатию и посылали противоречивые сигналы: могли делать комплименты, но намекать, что им нравятся люди другого типа.

В финальном эксперименте «партнёр» отвечал прямо и однозначно, сообщая об отсутствии интереса. Учёных интересовало, может ли романтическое влечение заставить человека игнорировать даже твёрдый отказ.

Результаты показали, что мягкие формулировки действительно сбивают влюблённых с толку. Те, кто испытывал влечение, значительно чаще неверно интерпретировали вежливый отказ как намёк на возможную взаимность. Но когда подставные собеседники говорили прямо, искажений не возникало — более того, объект симпатии становился менее привлекательным.

Авторы работы отмечают: когда эмоции зашкаливают, важно не терять связь с реальностью и учитывать желания другого человека, даже если они не совпадают с нашими.