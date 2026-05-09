Песков заявил, что Германия «встаёт на опасный путь»

Германия встаёт на слишком опасный путь, игнорируя роль СССР в победе над нацизмом. Такое мнение высказал пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию Берлина, пишет РИА Новости в субботу, 9 мая.

По его словам, подобные действия уже имеют исторические параллели. «На слишком опасный путь встаёт Германия, не первый раз», — сказал Песков в беседе с автором ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Накануне СМИ писали, что будущее НАТО оказалось в ситуации максимальной неопределённости за последние десятилетия. 

