Актриса из Перу обвинила Кэмерона в использовании её внешности в «Аватаре»

Коренная перуанка и актриса К'Орианка Килчер подала в суд на Джеймса Кэмерона, заявив, что режиссёр без разрешения использовал её черты лица при создании образа Нейтири в фильмах «Аватар». Об этом пишет The Guardian.

В иске утверждается, что Кэмерон «украл черты лица» артистки и поручил художникам разработать внешний облик персонажа, ориентируясь на её биометрические данные. По словам Килчер, режиссёр заметил её после выхода фильма Терренса Малика «Новый Свет», где она сыграла Покахонтас.

В пресс-релизе иска отмечается, что один из самых влиятельных голливудских режиссёров использовал облик молодой представительницы коренного народа «для создания рекордной кинофраншизы — без упоминания её авторства и без компенсации».

По словам актрисы, она встречалась с Кэмероном в 2010 году — уже после выхода первого «Аватара». На официальном мероприятии режиссёр подарил ей эскиз Нейтири в рамке. Вместе с рисунком, по данным Килчер, он передал записку: «Твоя красота вдохновила меня на создание Нейтири. Жаль, что ты снималась в другом фильме. В следующий раз».

«Я и представить не могла, что человек, которому доверяла, систематически использовал моё лицо в рабочем процессе без моего ведома и согласия. Это в корне неправильно», — заявила Килчер.