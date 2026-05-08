В Кремле заявили о готовности Владимира Путина к переговорам с ЕС

Президент России Владимир Путин готов к переговорам со всеми сторонами, в том числе с представителями Евросоюза. Об этом сообщил пресс‑секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости в пятницу, 8 мая.

По его словам, инициатором ухудшения отношений Москвы и Брюсселя была не Россия.

«Путин готов к переговорам со всеми. Он неоднократно об этом говорил. Российская сторона не была инициатором сворачивания до нуля наших отношений. Инициатором этого был именно Брюссель и отдельные европейские столицы», — отметил Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, поступали ли президенту обращения по поводу возможных контактов с ЕС и готов ли глава государства к переговорам.