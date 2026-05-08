В Южной Корее человекоподобный робот стал монахом крупнейшего буддийского ордена

Человекоподобный робот Габи из Сеула принял буддизм и стал монахом крупнейшего буддийского ордена Чоге. Церемония прошла у храма Чогеса и стала частью эксперимента по сближению роботов и людей. Об этом пишет The Korea Times.

Во время обряда Габи, рост которого составляет около 1,3 метра, выглядел как настоящий послушник: на нём была мантия, а на ногах — простые чёрные туфли. Робот сложил руки и поклонился. Один из монахов надел ему на «шею» чётки из 108 бусин и прикрепил к ним наклейку — символическую замену традиционной процедуры, когда человеку слегка обжигают руки благовонием.

После этого был оглашён список из пяти буддийских обетов. Часть из них адаптировали под особенности робота. В частности, Габи пообещал «не наносить ущерб другим роботам и предметам, следовать за людьми и не огрызаться, не вести себя и не говорить обманчиво, экономить энергию и не перезаряжаться».

Преподобный Сон Вон из ордена Чоге заявил, что это событие рассматривается как шаг к будущему мирному сосуществованию людей и искусственного интеллекта.

«Когда три года назад появились человекоподобные роботы, мы подумали, что было бы здорово, если бы робот принял участие в Ендынхо (фестивале лотосовых фонарей), и это первый шаг к нашей цели», — рассказал он.