Изюм моего бюджета: Россия в марте в 8 раз увеличила закупки сушёного винограда и чернослива из Турции

Россия в марте увеличила импорт изюма из Турции в 8,2 раза. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на турецкую статистическую службу.

Российские компании потратили на сушёный виноград 692,6 тысячи долларов, в то время как в феврале эта сумма составляла всего 84,6 тыс. Кроме того, на 40,6 долларов приобрели чернослив, который до этого с берегов Босфора не ввозили. А вот закупки кураги, наоборот, сократились почти в два раза. Этих сухофруктов закупили на 715,8 тыс. долларов.