Трамп пригрозил резко повысить пошлины для ЕС, если Брюссель не выполнит условия сделки к 4 июля

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пошлины на товары из Евросоюза могут быть существенно повышены, если Брюссель не выполнит условия торговой сделки в установленный срок. Об этом он написал в соцсетях после телефонного разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет ТАСС в четверг, 7 мая.

Американский лидер назвал беседу «замечательной» и отметил, что стороны обсудили широкий круг вопросов, включая позицию о недопустимости получения Ираном ядерного оружия. По словам Трампа, именно ЕС должен выполнить свою часть договорённостей — речь, в частности, идёт о снижении тарифов до нуля.

Трамп сообщил, что согласился дать Евросоюзу время до 4 июля 2026 года — 250‑летия принятия Декларации независимости США. После этой даты, подчеркнул он, пошлины могут «немедленно подскочить до куда более высокого уровня».