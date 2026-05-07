Учёные предположили, что генетика может сильнее влиять на будущее человека, чем воспитание

Шведский учёный Петри Кайониус из Лундского университета провёл крупное исследование и предположил, что влияние генетики на будущее человека может быть сильнее, чем роль воспитания. В работе приняли участие около 880 однояйцевых и разнояйцевых близнецов, выросших в одних семьях, пишет Science Daily.

Добровольцы прошли тесты на IQ в 23 года, а спустя четыре года специалисты оценили их социально‑экономическое положение: уровень образования, доход и профессию. По оценке Кайониуса, различия в генетике объясняли примерно 75% уровня IQ участников. Связь между интеллектом и социальным статусом, по его словам, также во многом определялась ДНК — от 69 до 98%.

«Мы знали это и раньше, но это исследование вновь доказывает, что мы сильно зависим от своих генов и становимся теми, кто мы есть, во многом благодаря им», — отметил исследователь.

При этом учёный подчёркивает, что выводы не отменяют роли воспитания и усилий. Даже человек с благоприятной генетикой может потерять потенциал без действий, а трудолюбие способно компенсировать многие врождённые особенности.

Кайониус также указал на ограничения работы. В исследовании, например, не учитывались показатели IQ и социальный статус родителей, а полностью отделить влияние генов от среды оказалось сложно — эти факторы, по его словам, «часто тесно переплетаются».