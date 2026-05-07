Более 70% европейцев хотят, чтобы ЕС дистанцировался от США — опрос

Свыше 70% жителей стран Евросоюза считают, что ЕС должен дистанцироваться от США и «идти собственным путём». Об этом говорится в исследовании немецкого фонда Bertelsmann.

По данным отчёта, проведённого с сентября 2024 года по март 2026-го, 73% респондентов выступили за более самостоятельный курс ЕС. Для сравнения, в 2024 году такую позицию разделяли 63% опрошенных.

Авторы исследования также отмечают снижение доверия к Вашингтону:

58% участников опроса заявили, что не считают США надёжным партнёром для ЕС.

Доля тех, кто называл США главным союзником Евросоюза, упала с 51% в 2024 году до 31% в 2026 году.

В 2024 году в исследовании участвовали 26,5 тысячи жителей стран ЕС, в 2026 году — 18 тысяч. Заявленная статистическая погрешность не превышает одного процентного пункта.