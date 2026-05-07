Учёные выяснили, что мозг способен распознавать слова и звуки даже под общим наркозом

Американские исследователи обнаружили, что мозг продолжает обрабатывать звуки и слова, даже когда человек находится в бессознательном состоянии под действием общего наркоза. Об этом говорится в новом научном исследовании, пишет Nature.

Авторы работы напомнили, что ранее было известно: области мозга, которые первыми реагируют на сенсорные сигналы, способны различать простые звуки даже в бессознательном состоянии. На этот раз специалисты изучили, ведут ли себя так же глубокие структуры, отвечающие за память и сложные когнитивные процессы.

Для эксперимента исследователи наблюдали за активностью мозга семи пациентов с эпилепсией, которым перед хирургическим вмешательством вводили пропофол. Сначала троим участникам включали серию повторяющихся звуков. Запись активности мозга продолжалась 10 минут и показала: гиппокамп под наркозом начал лучше различать тона. По словам учёных, это указывает на бессознательное обучение.

Затем четырём пациентам дали прослушать десятиминутные отрывки подкастов. Исследователи заметили, что отдельные нейроны реагировали на части речи — например, способны были «узнавать» существительные и глаголы. Кроме того, мозг предугадывал, какое слово появится следующим, ориентируясь на контекст.

Учёные подчёркивают: результаты не свидетельствуют о том, что пациенты находились в сознании во время операции. Однако данные показывают, что гиппокамп остаётся активным и продолжает обрабатывать информацию даже под общим наркозом.

По мнению авторов исследования, такие наблюдения могут пригодиться в клинической практике. Теперь команда планирует провести аналогичный эксперимент с пациентами, перенёсшими тяжёлые черепно-мозговые травмы.