В Китае бывшего высокопоставленного чиновника приговорили к смертной казни за многомиллионные взятки

Бывшего заместителя председателя Народного политического консультативного совета Китая провинции Аньхой Чжоу Сианя признали виновным в получении взяток. Суд решил назначить чиновнику смертную казнь с отсрочкой исполнения на два года, сообщает издание «Пэнпай».

Как отмечается в публикации, расследование показало, что с 2012 по 2025 год Чжоу Сиань принимал деньги и имущество, используя должностное положение. В разные годы он занимал посты мэра города Бачжун в провинции Сычуань, заместителя губернатора Аньхоя и зампредседателя регионального НПКСК.

По данным Народного суда средней ступени города Чжанчжоу, общая сумма взяток составила 134 миллиона юаней — это 19,6 миллиона долларов. Суд постановил назначить смертную казнь, пожизненно лишить чиновника политических прав и конфисковать всё имущество.

В материалах дела говорится, что Чжоу Сиань признал вину и сотрудничал со следствием. Это стало основанием для назначения двухлетней отсрочки исполнения смертного приговора. Все незаконно полученные средства будут переданы государству.

В январе 2026 года председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что борьба с коррупцией остаётся «сложной и напряжённой». Он сравнивал коррупцию с «тигром, преграждающим путь развитию страны», подчёркивая необходимость жёстких мер против нарушителей.