За подглядывание в чужой телефон может грозить уголовная ответственность — юрист

В России человека могут привлечь к уголовной ответственности, если он специально заглядывает в чужой телефон ради личной информации. Такое мнение высказал кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев, его слова приводит ТАСС в четверг, 7 мая.

«Чисто по букве закона под этим подразумевается не только распространение, но и собирание информации. При этом использование каких-либо средств фиксации информации является одним из способов собирания информации. На мой взгляд, говорить об уголовном деле можно в тех случаях, если информация, полученная путём подглядывания, носит характер частной жизни. При этом водораздел проходит в тех случаях, когда сам обладатель этой информации относится к этой информации как к частной, принимает меры по её охране», — заявил специалист.

Моисеев также добавил, что случайный взгляд на экран чужого смартфона не образует состава преступления. «Если человек задумался и остановил взгляд на телефоне другого, тут нет субъективной стороны», — пояснил юрист.