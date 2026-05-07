Мишустин — о радио: Самый удобный, надёжный и доступный источник связи для миллионов людей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал радио «самым удобным, надёжным и доступным источником связи для миллионов людей». Так он поздравил работников отрасли с профессиональным праздником, обращение опубликовано на сайте правительства России.

«Во все времена радио было и остаётся важным источником связи, самым удобным, надёжным и доступным для миллионов людей. Ежедневно тысячи радиостанций объединяют слушателей нашей большой страны, ведут диалог с аудиторией. Они являются образцом качественной журналистики, хранителями культурного наследия, популяризаторами национальных языков народов России», — заявил председатель правительства.

Глава кабмина также отметил, что отрасль переживает масштабную трансформацию: традиции сочетаются с инновациями, а классический эфир — с цифровыми платформами и мультимедийными сервисами. Движущей силой этого процесса Мишустин назвал коллективы радиостанций, инженеров и связистов.

«Именно вы обеспечиваете круглосуточное вещание в самых удалённых регионах, выполняете свою работу на высоком профессиональном уровне. Делаете всё, чтобы наша страна сохраняла статус высокотехнологичной державы», — говорится в поздравлении.