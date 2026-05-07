Польша захотела переманить американских солдат, которых Трамп планирует вывести из Германии

Польша готова принять американских солдат, если Дональд Трамп решит сократить их присутствие в ФРГ. Об этом, ссылаясь на заявление президента республики Кароля Навроцкого, пишет РИА Новости.

«Польша готова принять американских солдат, если президент США Дональд Трамп решит уменьшить их присутствие в Германии. <...> Я буду [стараться] заинтересовать Трампа, чтобы эти солдаты оставались в Европе», — заявил лидер страны.

Сейчас в Польше размещены около 10 тысяч американских военнослужащих.