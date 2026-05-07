КНДР убрала из Конституции положения о воссоединении с Южной Кореей

В КНДР внесли поправки в Конституцию: территория страны теперь описана как граничащая с Южной Кореей, а положения о воссоединении исключены. Об этом, ссылаясь на Reuters, Yonhap и The Korea Herald, пишет РБК.

В новой редакции второй статьи говорится, что территория КНДР включает земли, которые на севере граничат с Китаем и Россией, а на юге — с Республикой Корея. В документе отдельно упоминаются территориальные воды и воздушное пространство страны.

Пхеньян закрепил, что «никогда не потерпит никаких посягательств» на свою территорию. При этом точное прохождение границы с Южной Кореей в Конституции не уточняется, как и спорные морские рубежи в Жёлтом море.

Изменения коснулись и статуса Ким Чен Ына. Если раньше председатель Государственного совета назывался верховным лидером, представляющим страну, то теперь он обозначен как глава государства. Такая формулировка, как отмечают южнокорейские СМИ, впервые официально ставит его выше Верховного народного совета. Из текста также убрали термины, связанные с объединением Корейского полуострова и идеей единой нации.