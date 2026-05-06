Экс-президент Франции Николя Саркози получил УДО по делу о предвыборных тратах

Во Франции бывшему президенту Николя Саркози смягчили порядок исполнения наказания по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Об этом, ссылаясь на решение Апелляционного суда Парижа, сообщают радиостанция RTL и телеканал BFMTV.

Дело «Бигмалион» связано с пиар-агентством, которое обслуживало предвыборную кампанию Саркози в 2012 году. В феврале 2024-го политика признали виновным в незаконном превышении расходов и назначили ему год заключения. В ноябре 2025 года, после решения Кассационного суда Франции, приговор вступил в силу.

Сейчас суд удовлетворил ходатайство Саркози об УДО. С 7 мая он будет считаться условно освобождённым и сможет не носить электронный браслет.