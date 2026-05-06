Экс-президент Франции Николя Саркози получил УДО по делу о предвыборных тратах

Во Франции бывшему президенту Николя Саркози смягчили порядок исполнения наказания по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Об этом, ссылаясь на решение Апелляционного суда Парижа, сообщают радиостанция RTL и телеканал BFMTV.
Дело «Бигмалион» связано с пиар-агентством, которое обслуживало предвыборную кампанию Саркози в 2012 году. В феврале 2024-го политика признали виновным в незаконном превышении расходов и назначили ему год заключения. В ноябре 2025 года, после решения Кассационного суда Франции, приговор вступил в силу.
Сейчас суд удовлетворил ходатайство Саркози об УДО. С 7 мая он будет считаться условно освобождённым и сможет не носить электронный браслет.
В 2018-м бывшего президента Франции задержали по делу о возможной помощи ливийских властей его предвыборной кампании 2007 года. В 2021-м Саркози получил ещё один приговор: следствие установило, что он пытался через сотрудника Кассационного суда получить информацию о расследовании, связанном с наследницей L’Oreal Лилиан Беттанкур. Одним из доказательств стали записи телефонных разговоров. Политику назначили три года лишения свободы, два из них — условно.