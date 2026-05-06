Посольство России выступило против ограничений, которые власти Берлина ввели для посетителей военных мемориалов в День Победы. Об этом РИА Новости пишет в среду, 6 мая.

Дипломаты напомнили, что в Берлине запретили приходить к памятным местам с символикой России и СССР. Под ограничения также попали флаги ЛНР, ДНР, Крыма, Запорожской и Херсонской областей, военные песни и марши.

«Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость, официально признав преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов геноцидом народов Советского Союза. <...> На деле они (ограничения — ред.) направлены исключительно на ограничение права потомков советских воинов-освободителей, а также неравнодушных жителей и гостей германской столицы достойно отметить очередную годовщину разгрома нацизма», — следует из заявления.