В России предложили вернуть НДС к прежней ставке и создать новое ведомство для борьбы с ростом цен

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России предложили вернуть НДС к прежней ставке в 20% и снизить налог на социально значимые товары, в том числе продукты. Об этом, ссылаясь на заявление лидера «Справедливой России», депутата Госдумы Сергея Миронова, пишет «Газета.Ru» в среду, 6 мая.

«Для борьбы с ростом цен надо <...> снижать НДС хотя бы до прежних 20%. А на социально значимые товары, включая продукты, — до 5%. Нужно ограничивать наценки торговых сетей на основные продукты 10–15%. Нужно открывать доступ на рынок малым предприятиям, фермерам. Нужно в конце концов создавать новый орган по контролю над ценами — Госкомцен — с самыми широкими полномочиями, который мог бы не просто констатировать рост цен, а в случае неоправданных повышений, спекуляций, сговоров принудительно возвращать цены на прежний уровень», — считает парламентарий.

Поводом для заявления стали предупреждения ФАС экспертам, которые прогнозировали рост цен на топливо и продукты. Антимонопольщики считают, что такие высказывания могут подтолкнуть предпринимателей к завышению стоимости товаров и вызвать повышенный спрос у покупателей.

«ФАС нужно заниматься не цензурой, а своими прямыми обязанностями — борьбой с монополизмом и снижением конкуренции, с бесконечными завышениями тарифов ЖКХ, с безумной маржой торговцев.

Чтобы представители ФАС, например, не просто рассказывали о розничных накрутках на хлеб в 100%, а пресекали такие накрутки.

Цены растут и будут расти не потому, что к этому «побуждают» эксперты, а потому, что нет грамотных, эффективных инструментов госрегулирования, которые должна применять не только ФАС, но и правительство», — добавил Миронов.