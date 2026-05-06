Уитни Хьюстон против Надежды Кадышевой: в Госдуме выступили против запрета зарубежных хитов на выпускных

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Виталий Милонов предложил уточнить законодательство, чтобы выпускникам не запрещали танцевать на школьных вечерах под иностранные песни. Об этом депутат Госдумы написал в своём телеграм-канале.

«Не могу поверить, что некоторые школы запрещают своим выпускникам танцевать на выпускных вечерах под хиты заграничной эстрады из-за странного толкования закона о защите родного языка. Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой — это всего лишь музыка, которая не несёт в себе ничего, кроме искусства», — поделился парламентарий.

Милонов заявил, что обсудит ситуацию с коллегами по партии. Депутат также пообещал поднять вопрос о поправках в законодательство, чтобы подобных «нелепых казусов в нашей стране не возникало».