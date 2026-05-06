«Аэрофлот» изменил правила перевозки пауэрбанков

Пассажирам «Аэрофлота» запретили сдавать пауэрбанки в багаж и подключать их к питанию во время полёта. Об этом перевозчик сообщил в своём телеграм-канале в среду, 6 мая.

Внешние аккумуляторы разрешено брать только в салон самолёта в качестве ручной клади. Один пассажир может провезти не больше двух пауэрбанков. Пользоваться ими можно не всегда: заряжать гаджеты запрещено во время руления, взлёта и посадки. Аккумуляторы следует держать в кармане кресла или под сиденьем.

Устройства с содержанием лития от двух до восьми граммов можно брать на борт только с согласия авиакомпании. Более мощные пауэрбанки и запасные батареи — свыше 160 Вт⋅ч — провозить запрещено: их оформляют исключительно как опасный груз через грузовые терминалы аэропорта.

«Казалось бы, без пауэрбанка сегодня никуда, но на борту самолёта он может стать источником серьёзной угрозы. Так, согласно данным международной статистики, представленным в открытом доступе, в 2024 году в мире еженедельно происходило в среднем по два инцидента подобного рода. Некоторые подобные случаи заканчиваются вынужденной посадкой или возвратом с руления», — добавили в «Аэрофлоте».