Дошутились: в России запретили чёрный юмор на нескольких популярных сайтах и в подборках анекдотов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России юмористические тексты на «ЯПлакалъ» и нескольких сайтах с анекдотами признали запрещёнными к распространению. Об этом, ссылаясь на материалы Чертановского районного суда Москвы, пишет РИА Новости в среду, 6 мая.

Столичная прокуратура обратилась в суд из-за шуток на сайтах «ЯПлакалъ», «АнекдотовСтрит» и anekdoto.net. По версии ведомства, в текстах были высказывания, унижающие человеческое достоинство, а также связанные с дискриминацией по национальному и расовому признакам. Эти материалы попросили признать запрещёнными к распространению.

Суд согласился с требованиями прокуратуры. Под запрет также попали разделы с чёрным юмором на сайтах «Приколов нет» и followchain.org, а также пост на «Пикабу» с подборкой циничных шуток.