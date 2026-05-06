Учёные выяснили, что переписка с чат‑ботами усиливает чувство одиночества

Общение с алгоритмами ИИ может ухудшать эмоциональное состояние одиноких людей. К такому выводу пришли психологи Университета Британской Колумбии (Канада), проведя годовое исследование. Об этом пишет PsyPost.

Учёные наблюдали за 2 149 жителями англоговорящих стран в течение 12 месяцев. Средний возраст добровольцев составлял 40 лет, мужчин среди них было 49%. Участников спрашивали, как часто они разговаривают с чат‑ботами «по душам», советуются ли с ними по важным вопросам, а также испытывают ли одиночество и переживают ли стрессовые события — переезд, разрыв отношений, рождение ребёнка или увольнение.

Согласно результатам, около 30% респондентов использовали чат‑ботов для общения. Психологи отметили, что люди, которые изначально чувствовали сильную эмоциональную изоляцию, спустя четыре месяца чаще начинали взаимодействовать с ИИ. Однако чем более регулярным становилось такое общение, тем сильнее участники ощущали одиночество.

«В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что одиночество может побуждать людей искать поддержку в чат‑ботах, но со временем такое общение может усиливать чувство одиночества. Тем не менее мы призываем не делать поспешных выводов, особенно учитывая предварительный характер нашего анализа», — подчеркнули авторы исследования.