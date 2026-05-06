Алиханов рассказал о подготовке финансовой модели для замены двигателя на Superjet‑100

Финансовую модель для замены французских двигателей на предыдущей версии Superjet‑100 смогут сформировать после оценки всех комплектующих, требующих импортозамещения. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По его словам, речь идёт не только о силовой установке. «Нам, помимо самих двигателей, необходимо провести работу по оценке других комплектующих, которые потребуют замены на отечественные аналоги. После чего мы будем с авиакомпаниями формировать взвешенную, взаимовыгодную для производителей и самих авиакомпаний финансовую модель», — отметил министр.