«Макс» научился расшифровывать видео

Абсолютно всем пользователем отечественного приложения для мгновенного обмена сообщениями «Макс» теперь доступна опция расшифровки видео. При этом функция доступна всем желающим без дополнительных условий и специальных подписок в обновлённой версии программы. Об этом рассказали разработчики.

Перевести видеокружок в текст можно одним кликом. Для расшифровки достаточно нажать на иконку рядом с видеосообщением. В процессе чтения текста пользователь сможет поставить видеокружок на паузу, возобновить его или воспроизвести повторно.