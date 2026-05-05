В России снова предложили удвоить штрафы для авиакомпаний за овербукинг

В России хотят ужесточить ответственность перевозчиков за сверхбронирование и ввести выплаты для людей, которых не пустили на рейс. Об этом, ссылаясь на письмо фракции «Новые люди» министру транспорта Андрею Никитину, пишет ТАСС во вторник, 5 мая.

Авторы инициативы считают, что действующий порядок слишком сложен для пассажиров. Сейчас человек может требовать возврат денег за билет, возмещение убытков, штраф за задержку доставки и компенсацию морального вреда, но для этого часто приходится собирать доказательства, писать претензии и идти в суд.

Штраф за овербукинг предлагают сделать вдвое выше общих санкций по ст. 14.4 КоАП РФ. Считать его хотят отдельно за каждого пассажира, которому отказали в перевозке.

«Одновременно целесообразно предусмотреть, что перевозчик обязан выплатить пассажиру автоматическую компенсацию в размере 50 процентов от суммы назначенного административного штрафа за соответствующий факт отказа в перевозке. Такая выплата должна производиться перевозчиком напрямую пассажиру», — говорится в письме.

Компенсацию предлагают выдавать независимо от того, вернули ли пассажиру деньги за билет, предоставили ли другой рейс и обслуживание в аэропорту. При этом у него должно сохраниться право требовать возмещения реальных убытков, морального вреда и других выплат, положенных по закону.

Авторы обращения считают, что такие меры заставят авиакомпании точнее рассчитывать продажи билетов и загрузку самолётов. По их мнению, инициатива поможет сократить число судебных споров и быстрее восстанавливать права пассажиров при отказе в перевозке.

Овербукинг — это ситуация, когда отель или авиакомпания продаёт больше номеров или билетов, чем может предоставить.