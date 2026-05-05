Если хочется на море: эксперты рассказали, где россияне могут дешевле всего отдохнуть за рубежом в мае

Турция и Египет стали самыми доступными зарубежными направлениями для пляжного отдыха россиян в конце весны. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) пишет на своём сайте во вторник, 5 мая.

Дешевле всего обойдётся Турция с вылетом из Москвы: путёвка на двоих в четырёхзвёздочный отель с питанием «всё включено» стоит от 83 тысяч рублей. За поездку в египетский Шарм-эш-Шейх на 9–10 дней с трансфером и завтраками придётся заплатить от 112,1 тысячи.

При бюджете до 150 тысяч рублей можно рассмотреть ещё пять направлений. По данным АТОР, туры на китайский Хайнань начинаются от 113,9 тысячи рублей, во Вьетнам — от 118,5 тысячи, в Таиланд — от 125,4 тысячи, на индийский Гоа — от 139,6 тысячи, на Шри-Ланку — от 147,8 тысячи.

В сумму до 200 тысяч рублей укладываются остров Бали и архипелаг Лангкави. Десятидневная поездка в Индонезию стоит от 155,6 тысячи рублей, в Малайзию — от 176,1 тысячи. Тем, кто готов потратить до 300 тысяч рублей, туроператоры предлагают Филиппины, Мальдивы, Сейшелы и Маврикий: минимальные цены начинаются от 203,1 тысячи, 221,5 тысячи, 264,6 тысячи и 288,1 тысячи рублей соответственно.