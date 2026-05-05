В России стали активнее распространяться инфекции, передающиеся человеку от животных

В России стали активнее распространяться орнитоз, микозы, пастереллёз и другие зоонозные (передающиеся человеку от животных) инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор во вторник, 5 мая.

«Известные зоонозные инфекции, которые после периода относительно низкой активности снова проявляются вспышечной заболеваемостью и (или) распространяются на новые территории. Эпидемиологически значимыми для территории Российской Федерации в настоящее время являются инфекции, вызываемые микроорганизмами II группы (зоонозный грипп, вызванный высокопатогенными штаммами, орнитоз, особо опасные микозы, сап, мелиоидоз, ящур) и III группы патогенности (листериоз, пастереллёз, фелиноз, эризипелоид)», — говорится в сообщении.

Специалисты связывают новую волну таких инфекций с усиленным воздействием человека на окружающую среду, экологическими и климатическими изменениями, развитием традиционного сельского хозяйства, возможным завозом инфицированных животных, продуктов животноводства и кормов на территорию России, увеличением контактов с дикими животными из-за их активной миграции, а также с изменениями возбудителей под действием различных факторов.