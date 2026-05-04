«Почта России» лишила своих клиентов возможности отслеживать путешествие посылки между отделениями и внутри них

«Почта России» «спрятала» от клиентов техническую возможность отслеживать внутренние статусы и технические перемещения отправлений. Об этом предупредили в пресс-службе компании в понедельник, 4 мая.

Россияне по-прежнему смогут оперативно узнавать, о присвоении трек-номера, сортировке и готовности отправления к вручению.

«Так будет проще следить за посылкой — без лишних деталей, чтобы не перегружать вас информацией. Все ключевые данные по-прежнему сохраняются для контроля доставки», — прокомментировали решение.