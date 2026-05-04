В России с 2027 года изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

В России с 1 марта 2027 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Кабинет министров утвердил поправки, сообщает РИА Новости в понедельник, 4 мая.

Между практической и теоретической частями экзамена не должно быть более 60 дней. Раньше на это отводилось полгода. Если же кандидат не успеет сдать практику за шесть месяцев, ему придётся повторно подтверждать базовые знания правил дорожного движения. При этом сроки сдачи обоих экзаменов можно перенести, подав заявление в Госавтоинспекцию.

Теперь попавшегося со шпаргалками, вне зависимости от их вида: средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратура, электронно-вычислительная техника, справочные материалы и другие средства хранения и передачи информации, отправят на пересдачу, при этом к экзамену его допустят только спустя год.