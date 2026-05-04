Биографии The Doors и Nirvana промаркируют в РФ из-за упоминаний наркотиков

В России биографические книги о рок-группах The Doors и Nirvana будут продавать со специальной маркировкой из-за упоминаний наркотиков. Об этом, ссылаясь на отраслевой перечень, пишет РИА Новости в понедельник, 4 мая.

Соответствующий список ведёт Российский книжный союз. Каждую неделю выходит новая редакция перечня: в последнюю добавили более 100 изданий, включая «The Doors. Сгореть в любви дотла!» британского журналиста Мика Уолла и «Nirvana: правдивая история» музыкального критика Эверетта Тру.

Маркировка связана с мартовскими изменениями в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». По новым правилам произведения литературы и искусства с упоминанием «запрещёнки» должны выходить со специальным предупреждением, иначе за их распространение грозит административная или уголовная ответственность.