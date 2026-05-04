В Литве зафиксировали всплеск чесотки

В Литве выросло число жалоб на зуд и сыпь, а в аптеках резко увеличился спрос на препараты от чесотки. Об этом, ссылаясь на представителей сети Eurovaistinė, пишет Delfi в понедельник, 4 мая.

За последний месяц продажи таких средств в республике выросли примерно на 40%. Издание отмечает, что многие пациенты не сразу обращаются к врачу, хотя зуд и сыпь могут указывать на заразу. Специалисты напоминают: чесотка легко передаётся при тесном контакте, подхватить её можно в общественных местах, включая транспорт, общежития и больницы.

Первые признаки могут появляются лишь спустя несколько недель после контакта с заболевшим. Врачи подчёркивают, что чесотка не связана с плохой гигиеной: заболеть может любой человек. При зуде и сыпи медики советуют не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту, чтобы подтвердить диагноз и подобрать терапию.