В России готовят новые правила для иностранцев: за одни документы придётся платить, за другие — нет

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В России хотят ввести госпошлину за повторную выдачу иностранцам разрешения на временное проживание, в том числе для получения образования. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале правовых актов.

Платёж хотят брать при утрате, порче, хищении документа или замене удостоверения личности. Размер пошлины должен быть прописан в Налоговом кодексе, для этого потребуются отдельные изменения.

В проекте предусмотрены и льготы. Граждан Украины предлагают освободить от госпошлины за выдачу разрешения на временное проживание и вида на жительство в РФ. Не платить за ВНЖ смогут и иностранцы, заключившие контракт о службе в ВС РФ или воинских формированиях на один год, а также члены их семей. Это правило сохранится и для родственников погибшего или умершего бойца.

Ещё одна поправка касается гражданства РФ. Из закона предлагают исключить госпошлину за установление факта его наличия или отсутствия.

Кабмин внёс законопроект в Госдуму 30 апреля. Новые правила должны вступить в силу 1 июля 2026 года. В документе отмечается, что изменения не повлияют на доходы и расходы бюджетов.