«Есть риск умышленного повреждения подводной инфраструктуры»: МИД РФ предупредил о провокациях в Балтийском море

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Высока вероятность возникновения инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры в Балтийском море. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Артём Булатов.

«Сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров на Балтике, с целью спровоцировать резонансные информационные вбросы о загрязнении окружающей среды и под этим предлогом попытаться в ущерб нашим интересам ввести некие не предусмотренные международным правом "зоны безопасности"», — считает дипломат.