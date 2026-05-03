На Урале женщина прошлась по городу с «базукой» на плече

В Североуральске Свердловской области женщина прошла по улице с предметом, похожим на базуку. Как выяснилось, это был тубус от гранатомёта для музея ОВД, пишет РИА Новости в воскресенье, 3 мая.

Фотографии горожанки появились в местных соцсетях. Позже представитель пресс-службы североуральского ОМВД Надежда Шпильчак объяснила, что предмет не представляет опасности, а женщина работает в музее.

«Уважаемые североуральцы! Это экспонат для нашего музея ОВД. Приглашаем всех желающих посетить его», — написала Шпильчак в соцсетях.

Сотрудница музея Галина Васильева рассказала, что экспонат подарили учреждению, а ей пришлось нести его через весь город. По словам женщины, на выходных музей был закрыт, поэтому она решила забрать «футляр» домой и отвезти его в понедельник:

Простите, что кого-то испугала своим видом! Не хотела! Базуку несла с улицы Молодёжной. Это подарок для нашего музея»